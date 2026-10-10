Вятка Областная
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Вятка Областная

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Тельцов ждет интересное знакомство, а Водолеям придется менять планы: гороскоп на воскресенье, 11 октября

Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября. Овен Вас ожидает замечательный день. Воспользуйтесь расположением звёзд для того, чтобы приступить, наконец, к реализации ваших масштабных планов.

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