Эндрю Фабрикант и его жена Лора Полсон покинули компанию Gagosian

Известная супружеская пара в мире искусства, занимавшая руководящие должности в Gagosian, — главный операционный директор Эндрю Фабрикант и его жена Лора Полсон, директор Gagosian Art Advisory — оба покинули галерею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии