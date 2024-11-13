Бункер Зели уже в прицеле. Россия уничтожает киевскую ПВО ко всем чертям

Системные удары по украинским военным объектам Россия продолжает наносить без остановки. Однако в последние недели особое внимание, как отмечают эксперты, сконцентрировано на столичном регионе Незалежной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии