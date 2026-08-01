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Царьград

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Почему продукты рекордно дорожают? Уловки торговых сетей бьют по всем

Почему продукты рекордно дорожают? Уловки торговых сетей бьют по всем

Почему продукты рекордно дорожают? Уловки торговых сетей бьют по всем. Как сказал один из владельцев фермерского хозяйства, федеральные торговые сети из предпринимателей превратились в глобальный инструмент контроля.

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