Театр абсурда

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"Совсем озверел черный Абдула"

"Совсем озверел черный Абдула"

"Ударили в Сирии по турецким прокси". 4 жестких ответа Эрдогану Подарок "Азова" Зеленскому и обещание тому всякого рода поддержку оказались только началом.

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