Сенатор США Кардин намерен внести законопроект о помощи Израилю

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) намерен представить законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю, а также добиваться утверждения нового американского посла в этой стране.
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