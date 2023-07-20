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Антонов: США не хватает смелости признать, что их планы терпят фиаско

Антонов: США не хватает смелости признать, что их планы терпят фиаско

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжающаяся военная поддержка Украины со стороны США лишь продлит агонию режима Владимира Зеленского и приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения, передает РИА Новости.

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