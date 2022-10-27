NaukaTeh

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Причем тут автомобили, если речь идёт о танках!?На вооружение Т-7...
  • Михаил Чернов
    Во время боя Иван был тяжело ранен, а пожар на корабле слегка обуглил его, но благодаря пламенной храбрости героя сег...Среди пленных зат...
  • K50952
    Заключённых можно использовать на войне, при условии что шаг влево, шаг в право от требований устава - расстрел. И ко...С огромным воодуш...

"Таким оружием никакой Т-90 не пробьешь, это же старый советский РПГ-7

"Таким оружием никакой Т-90 не пробьешь, это же старый советский РПГ-7

Из этого оружия вы не попадете в Т-90, это старый советский РПГ-7. только в дорогой упаковке! Однажды мне удалось задать американскому офицеру вопрос: в каком районе США происходит отмывание денег и крупное мошенничество? Он дал однозначный ответ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх