"Таким оружием никакой Т-90 не пробьешь, это же старый советский РПГ-7

Из этого оружия вы не попадете в Т-90, это старый советский РПГ-7. только в дорогой упаковке! Однажды мне удалось задать американскому офицеру вопрос: в каком районе США происходит отмывание денег и крупное мошенничество? Он дал однозначный ответ.