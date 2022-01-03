РИАП "АПРАЛ" МТ

945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    биография А.ЧубайсаЗеленую энергетик...
  • Владимир 123
    значит туда будут большие вливания из бюджета...Зеленую энергетик...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну вот и молодцы, скакать перестали с кастрюлями, занялись полезным делом.На Украине завод ...

Аркадий Мамонтов полагает, что с ним решил расправиться экс-владелец «Черкизона» Исмаилов

Аркадий Мамонтов полагает, что с ним решил расправиться экс-владелец «Черкизона» Исмаилов

Известный своими расследованиями журналист «России 1» Аркадий Мамонтов написал жалобу в Следственный комитет России на угрозы, которые поступают в его адрес от беглого миллиардера, экс-владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх