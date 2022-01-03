Аркадий Мамонтов полагает, что с ним решил расправиться экс-владелец «Черкизона» Исмаилов

Известный своими расследованиями журналист «России 1» Аркадий Мамонтов написал жалобу в Следственный комитет России на угрозы, которые поступают в его адрес от беглого миллиардера, экс-владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Известный своими расследованиями журналист «России 1» Аркадий Мамонтов написал жалобу в Следственный комитет России на угрозы, которые поступают в его адрес от беглого миллиардера, экс-владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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