Онлайн-школе RT исполнилось пять лет

Проект стартовал в 2020 году Онлайн-школа RT празднует пятилетний юбилей. С момента старта в 2020 году она открыла двери для всех желающих на конкурсной основе бесплатно изучать журналистику и медиапроизводство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии