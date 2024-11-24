НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    КАКИЕ ИЗВИНЕНИЯ  ????? ,  САЖАТЬ  САЖАТЬ  и ещё раз  САЖАТЬ  этих  ТВАРЕЙ НАДО ...!! Они в  ТАКОМ  уже  ВОЗРАСТЕ  что...В Крыму новая пор...
  • Михаил Шаповалов
    Самый дорогой человек на Земле это Зеленский. В него вложено не мерено денег и все хотят получить их назад. Когда ста...В Крыму объяснили...
  • Виктор Минин
    Кувайшев - новый губернатор? Энто как?«Учу расчленять Р...

"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение

"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Американские СМИ накануне сообщили, что конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх