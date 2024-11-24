"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Американские СМИ накануне сообщили, что конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить.