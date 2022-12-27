Бронекомплекс «Пехотинец»: модульный подход к индивидуальной защите

Бронекомплекс «Пехотинец»: модульный подход к индивидуальной защите

Отечественная промышленность разработала и выпускает массу различных средств защиты. Одной из последних разработок в этой области является т.

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