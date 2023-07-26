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СУПЕРЗВЕЗДА «ПРАВОЗАЩИТНОГО НЕБОСКЛОНА» НАУКОГРАДА

СУПЕРЗВЕЗДА «ПРАВОЗАЩИТНОГО НЕБОСКЛОНА» НАУКОГРАДА

       В Обнинске и по всей Калужской области регулярно возбуждаются уголовные дела против владельцев «резиновых квартир».

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Владимир Соловьев
На что жалуются у себя на родине приехавшие в Россию   аджики. Нищенская зарплата на своей родине: гиперкоррупция  и клановость на всех уровнях власти, через которую не &quot;пробиться&quot; и правды не найти. В коррупции обвиняют даже самого Президента Рахмонова, т.к. вся цепочка коррупции ведёт к нему. Недоступность достойного образования из-за нехватки средств. Трудности в приобретении или строительстве жилья. Справились с этими жизненными обстоятельствами только &quot;пионеры&quot; прибывшие в России в середине 90-х: заработали в России и построили дома на родине себе и своим детям. Неквалифицированная волна мигрантов в Россию в двухтысячных, несёт в себе негатив наркотрафика из Афганистана, приспособленцев и мошенников рядом с работягами, &quot;таксистов&quot; с купленными правами. Оседают &quot;мигранты&quot; в России по тем же параметрам коррупции, что и на своей родине, особенно после присоединении миграционной службы в МВД. Отстроена целая система &quot;добывания&quot; нужных документов через своих национальных представителей в системе власти РФ на региональных уровнях и больших городах, приобретения фальшивых документов, которые почти не проверяются, а если проверяются, то можно откупиться. Известен и коррупционный &quot;прайс&quot;.
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