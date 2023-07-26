СУПЕРЗВЕЗДА «ПРАВОЗАЩИТНОГО НЕБОСКЛОНА» НАУКОГРАДА

Владимир Соловьев

На что жалуются у себя на родине приехавшие в Россию аджики. Нищенская зарплата на своей родине: гиперкоррупция и клановость на всех уровнях власти, через которую не "пробиться" и правды не найти. В коррупции обвиняют даже самого Президента Рахмонова, т.к. вся цепочка коррупции ведёт к нему. Недоступность достойного образования из-за нехватки средств. Трудности в приобретении или строительстве жилья. Справились с этими жизненными обстоятельствами только "пионеры" прибывшие в России в середине 90-х: заработали в России и построили дома на родине себе и своим детям. Неквалифицированная волна мигрантов в Россию в двухтысячных, несёт в себе негатив наркотрафика из Афганистана, приспособленцев и мошенников рядом с работягами, "таксистов" с купленными правами. Оседают "мигранты" в России по тем же параметрам коррупции, что и на своей родине, особенно после присоединении миграционной службы в МВД. Отстроена целая система "добывания" нужных документов через своих национальных представителей в системе власти РФ на региональных уровнях и больших городах, приобретения фальшивых документов, которые почти не проверяются, а если проверяются, то можно откупиться. Известен и коррупционный "прайс".