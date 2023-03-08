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«Мы пообщались с Жекой на улыбках, не могу сказать, что он обижен или негативно настроен. Немножко подстебывает, но это нормально». Кутуз о взаимоотношениях с 2D

Форвард «Титана» Кутуз рассказал о взаимоотношениях с бывшими одноклубниками. В середине февраля 2023-го 28-летний нападающий ушел из 2Drots.

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