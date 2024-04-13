Синоптик Леус: в Петербурге солнечно, тепло и почти без ветра

Вероятность осадков невелика Сегодня, 13 апреля, Северная столица окажется под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с востока и запада сжатой облачными циклоническими вихрями, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
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