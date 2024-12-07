В Белом доме пообещали продолжить поиски средств для поддержки Киева Администрация Джо Байдена полна решимости продолжить финансирование Украины до инаугурации Дональда Трампа.
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В Белом доме пообещали продолжить поиски средств для поддержки Киева Администрация Джо Байдена полна решимости продолжить финансирование Украины до инаугурации Дональда Трампа.
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