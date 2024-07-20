Фронт ВСУ развалился в нескольких местах в ДНР: новости СВО на утро 21 июля

БПЛА ВСУ атаковали военный аэродром в Миллерово. В Германии заявили, что оборона ВСУ развалилась в нескольких местах в ДНР По словам военного эксперта немецкой газеты Bild Юлиана Репке, фронт ВСУ в Донбассе развалился сразу в нескольких местах.