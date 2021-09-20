Обучающимся в Киргизии таджикским студентам запретили въезд в страну

Таджикские студенты, обучающиеся в университетах Киргизии, не могут вернуться на учебу. Их не впускают в страну киргизские пограничники, несмотря на наличие необходимых документов и приглашений из вузов, передает сегодня, 20 сентября, ИА «Фергана».