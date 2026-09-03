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Пономарев о Головине: «Вернуться в РПЛ – это себя похоронить. Не обидно, что воспитанник ЦСКА может перейти «Зенит». Сейчас это не позор, как в советские времена»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Монако»  Александра Головина в « Зенит ».

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