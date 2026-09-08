Жителя Рязани будут судить за коммерческий подкуп

Следствие установило, что в период с января 2018 года по сентябрь 2024 года рязанец, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения предприятия по обработке металлических изделий, получил от представителя другой компании более 1,3 млн рублей за помощь в заключении договора на покупку продукции.
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