Жителя Рязани будут судить за коммерческий подкуп

Следствие установило, что в период с января 2018 года по сентябрь 2024 года рязанец, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения предприятия по обработке металлических изделий, получил от представителя другой компании более 1,3 млн рублей за помощь в заключении договора на покупку продукции.