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Царьград

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В Екатеринбурге открыли обновленный двор на Уральской, 67 при участии Орлова

В Екатеринбурге открыли обновленный двор на Уральской, 67 при участии Орлова

В Кировском районе Екатеринбурга завершено благоустройство двора на улице Уральской, 67. В церемонии открытия обновлённого пространства участвовал глава города Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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