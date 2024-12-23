Сотрудниками полиции Сахалинской области направлено уголовное дело в суд о незаконном вылове горбуши в особо крупном размере

Отделением дознания МВД России по Северо-Курильскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя Северо-Курильска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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