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Царьград

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Трамп опроверг слова о неуважении Путина, оборвав зарвавшегося журналиста

Трамп опроверг слова о неуважении Путина, оборвав зарвавшегося журналиста

Американский президент не согласился с заявлением о неуважении Путина к нему.Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не согласился со словами репортёра о якобы неуважении со стороны русского лидера Владимира Путина.

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