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Минобороны России: Украина в 2022 году отравила Сальдо рицином

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в августе 2022 года был отравлен рицином, заявил 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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