Самые убыточные и прибыльные фильмы 2023 года

Голливуд подбил окончательные бабки за прошлый год и расплакался. The Marvels, фото: кадр из антихудожественного фильмаЛишь в начале мая 2024-го появились окончательные финансовые итоги предыдущего киносезона, и сие абсолютно логично.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии