Здесь продолжаются встречные бои и контратаки армии киевского режима на северном участке. Украинские ресурсы объявили о зачистке Новоселовки и занятии Среднего – однако, как подчеркивают товарищи майоры, заявления преувеличены.
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