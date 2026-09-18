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Лиман, срочные новости! Что происходит на утро 18 сентября

Лиман, срочные новости! Что происходит на утро 18 сентября

Здесь продолжаются встречные бои и контратаки армии киевского режима на северном участке. Украинские ресурсы объявили о зачистке Новоселовки и занятии Среднего – однако, как подчеркивают товарищи майоры, заявления преувеличены.

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