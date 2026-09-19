Почему Трамп подписал закон об «адских санкциях» - объяснил эксперт

Почему Трамп подписал закон об «адских санкциях» - объяснил экспертДональд Трамп поставил подпись под законопроектом об «адских» санкциях против России, чтобы не рисковать политической карьерой.
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