Представители ГУ МВД России по Саратовской области почтили память погибших защитников Отечества

В День защитника Отечества церемония возложения цветов и венков прошла в особо дорогом для каждого саратовца месте – в Парке Победы на Соколовой горе, где горит Вечный огонь в память о погибших защитниках нашей Родины.
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