Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Гарий Щерба
    Даааа ,  ШЕСТЁРКИ  есть  ШЕСТЁРКИ , НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ  СОБСТВЕННОГО  МНЕНИЯ  , ХОТЬ и  РЕШАЕТСА ТВОЯ УЧАСТЬ ...!!!Большинство японц...
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    Узкоглазые ссыкуны! Стыд вам и позор,самураи хреновы. Настоящие самураи херачили Перл-Харборл,Честь им и хвала!Большинство японц...
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Типичный российский супермаркет после 800 дней санкций: в России можно купить все ушедшие из страны бренды

Типичный российский супермаркет после 800 дней санкций: в России можно купить все ушедшие из страны бренды

Автор Youtube-канала «Путешествие с Расселом» — австралиец, живущий в России, — посетил московский супермаркет и был удивлен обилием импортных продуктов, которых из-за санкций, казалось бы, не должно быть в продаже.

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