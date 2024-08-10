Типичный российский супермаркет после 800 дней санкций: в России можно купить все ушедшие из страны бренды

Автор Youtube-канала «Путешествие с Расселом» — австралиец, живущий в России, — посетил московский супермаркет и был удивлен обилием импортных продуктов, которых из-за санкций, казалось бы, не должно быть в продаже.
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