Трамп: США могут вывести свои войска из Европы из-за позиции по Гренландии

США могут вывести всю свою армию из Европы из-за ее подхода к отношениям с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС.
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