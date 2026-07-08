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Газета.ру

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Трамп: США могут вывести свои войска из Европы из-за позиции по Гренландии

Трамп: США могут вывести свои войска из Европы из-за позиции по Гренландии

США могут вывести всю свою армию из Европы из-за ее подхода к отношениям с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС.

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