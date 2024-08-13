НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

270 подписчиков

Приятный сюрприз для пожилых граждан с 15 августа: указ подписали – касается всех пенсионеров

Приятный сюрприз для пожилых граждан с 15 августа: указ подписали – касается всех пенсионеров

Приятный сюрприз для пожилых граждан с 15 августа: указ подписали – касается всех пенсионеров Ольга БезродняяПожилым людям предоставляется приятный сюрприз уже с 15 августа: они смогут бесплатно посещать экскурсии или путешествовать с хорошей скидкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх