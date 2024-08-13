Приятный сюрприз для пожилых граждан с 15 августа: указ подписали – касается всех пенсионеров Ольга БезродняяПожилым людям предоставляется приятный сюрприз уже с 15 августа: они смогут бесплатно посещать экскурсии или путешествовать с хорошей скидкой.