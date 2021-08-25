Мировое обозрение

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ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах с Белоруссией

ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах с Белоруссией

ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией.

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