В украинском сегменте соцсетей предлагают запустить флешмоб: оставить отпечатки детских ног на плакате с надписью "Когда вырасту, буду убивать русню".
А потом такие: "А нас за що?!"...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
А коли ни вырастут?....
Ответить
4 час.
Natalija Osminina
Я только что ответила на Ваш вопрос. Лень прочитать? Скопирую: "Раз всех убить невозможно, а ковыряться в сортах дерьма -тоже, тем более при подрастании молодых нациков, начиная с 4-х -5-летнего возраста - значит, выход один, положиться на Природу. А она поможет России - сделает Украину безлюдной без применения оружия. Украинцы уйдут в Европу сами. От бедности, безработицы и криминала- начнется же гетманщина, махновщина."
Ответить
3 час.
Natalija Osminina
Они ВЫРАСТУТ, Но только не на территории Украины, а в любой точке планеты на выбор.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии