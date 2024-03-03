А потом такие: "А нас за що?!"...

Natalija Osminina

Я только что ответила на Ваш вопрос. Лень прочитать? Скопирую: "Раз всех убить невозможно, а ковыряться в сортах дерьма -тоже, тем более при подрастании молодых нациков, начиная с 4-х -5-летнего возраста - значит, выход один, положиться на Природу. А она поможет России - сделает Украину безлюдной без применения оружия. Украинцы уйдут в Европу сами. От бедности, безработицы и криминала- начнется же гетманщина, махновщина."