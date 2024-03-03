А потом такие: "А нас за що?!"...

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В украинском сегменте соцсетей предлагают запустить флешмоб: оставить отпечатки детских ног на плакате с надписью "Когда вырасту, буду убивать русню".

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Комментарии
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Sergiy Che
А коли ни вырастут?....
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4 час.
Natalija Osminina
Я только что ответила на Ваш вопрос. Лень прочитать? Скопирую: &quot;Раз всех убить невозможно, а ковыряться в сортах дерьма -тоже, тем более при подрастании молодых нациков, начиная с 4-х -5-летнего возраста - значит, выход один, положиться на Природу. А она поможет России - сделает Украину безлюдной без применения оружия. Украинцы уйдут в Европу сами. От бедности, безработицы и криминала- начнется же гетманщина, махновщина.&quot;
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3 час.
Natalija Osminina
Они ВЫРАСТУТ, Но только не на территории Украины, а в любой точке планеты на выбор.
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3 час.

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