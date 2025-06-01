Военэксперт Кнутов: Атаки ВСУ на аэродромы готовились в России

Необходимо усилить контроль со стороны ГАИ и увеличить количество проверочных пунктов с оборудованием для взвешивания большегрузов, чтобы предотвратить атаки дронов с фур, отметил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД.
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