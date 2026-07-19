Добрый день! Просим вас помочь выложить данную публикацию! В городе Макеевка, 16 июля, 17:25 произошло ДТП - водитель сбил ребенка на пешеходном переходе на пересечении улиц 250-летия Донбасса и Патона.
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Добрый день! Просим вас помочь выложить данную публикацию! В городе Макеевка, 16 июля, 17:25 произошло ДТП - водитель сбил ребенка на пешеходном переходе на пересечении улиц 250-летия Донбасса и Патона.
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