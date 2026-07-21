Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

Российские руферы, которые забирались на Эмпайр-стейт-билдинг, сменили адвоката

Защищать Ивана Биркуса (Кузнецова) и Ангелину Николау теперь будет Александра Конлон, ранее включенная в списки "Лучшие женщины-адвокаты Нью-Йорка" и "Восходящие звезды", сообщил ТАСС во вторник, 21 июля 2026 года, со ссылкой на судебные документы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии