Российские руферы, которые забирались на Эмпайр-стейт-билдинг, сменили адвоката

Защищать Ивана Биркуса (Кузнецова) и Ангелину Николау теперь будет Александра Конлон, ранее включенная в списки "Лучшие женщины-адвокаты Нью-Йорка" и "Восходящие звезды", сообщил ТАСС во вторник, 21 июля 2026 года, со ссылкой на судебные документы.
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