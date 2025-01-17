Ученые выяснили, как вирусная инфекция вызывает аутоиммунное заболевание

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана выяснили, как вирусная инфекция вызывает аутоиммунное заболевание, опровергнув давнюю теорию и открыв новый многообещающий подход к разработке методов лечения аутоиммунных заболеваний.
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