Медицина 2.0

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих - хорошее зрение, а безмозглый Ку...Врач Кутушов: кар...
  • Модест
    ниачомОтвет на один воп...
  • Алекс Сэм
    То есть не надо ничего консервировать, покупайте в магазинах? Бредовая статьяДиетолог Галкина:...

Ученые выяснили, как вирусная инфекция вызывает аутоиммунное заболевание

Ученые выяснили, как вирусная инфекция вызывает аутоиммунное заболевание

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана выяснили, как вирусная инфекция вызывает аутоиммунное заболевание, опровергнув давнюю теорию и открыв новый многообещающий подход к разработке методов лечения аутоиммунных заболеваний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх