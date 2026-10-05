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Лавров: Афганистан продолжит получать гуманитарную помощь из России

Лавров: Афганистан продолжит получать гуманитарную помощь из России

Россия продолжит регулярно направлять гуманитарную помощь в Афганистан. Об этом 5 октября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии восьмого заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

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