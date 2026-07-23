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Илон Маск намекает на слияние Tesla и SpaceX

Илон Маск намекает на слияние Tesla и SpaceX

Об этом говорят уже несколько месяцевИлон Маск намекнул на слияние Tesla и SpaceX во время конференции по итогам второго квартала 2026 года, указав на «все большее взаимодействие» между двумя компаниями, которые он контролирует.

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