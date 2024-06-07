Российский военный высказался об атаке ВСУ на Луганск: «Украина – страна-террорист»

ЛУГАНСК, 7 июня, ФедералПресс. ВСУ сегодня утром атаковали ракетами АТАСМS жилой квартал в Луганске. Четыре американские ракеты удалось сбить с помощью ПВО, еще одна ракета поразила два многоквартирных дома.