За рулем
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За рулем

10 969 подписчиков

Выбираем лучшие щетки стеклоочистителя!

Выбираем лучшие щетки стеклоочистителя!

Внимание, друзья! Сегодня стартует голосование в номинации «Щетки стеклоочистителя», которое проходит в рамках премии потребительского доверия «За рулем» – победителей здесь определяют наши читатели и подписчики.

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