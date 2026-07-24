Выбираем лучшие щетки стеклоочистителя!

Внимание, друзья! Сегодня стартует голосование в номинации «Щетки стеклоочистителя», которое проходит в рамках премии потребительского доверия «За рулем» – победителей здесь определяют наши читатели и подписчики.
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