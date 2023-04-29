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Генштаб: армия Белоруссии проводит учения с учётом напряжённой ситуации у границ

Генштаб: армия Белоруссии проводит учения с учётом напряжённой ситуации у границ

Начальник генерального штаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что интенсивные учения в армии республики связаны с напряжённой ситуацией у границ.

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