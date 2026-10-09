Российский капитализм сегодня В настоящее время, после звучавших в 2025 году заявлений руководителей ряда финансово-экономических институтов о достижении российской экономикой пределов роста, можно услышать слова о плановой экономике как возможном направлении развития.
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