Москвичей пригласили на фестиваль в честь 10-летия Новой Москвы на Манежной площади

С 1 по 10 июля на Манежной площади пройдет фестиваль «10 лет Новой Москве» Пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» сообщила о том, что в столице с 1 по 10 июня пройдет фестиваль «10 лет Новой Москве».