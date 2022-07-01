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Москвичей пригласили на фестиваль в честь 10-летия Новой Москвы на Манежной площади

Москвичей пригласили на фестиваль в честь 10-летия Новой Москвы на Манежной площади

С 1 по 10 июля на Манежной площади пройдет фестиваль «10 лет Новой Москве» Пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» сообщила о том, что в столице с 1 по 10 июня пройдет фестиваль «10 лет Новой Москве».

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