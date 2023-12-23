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Киркорова захотели лишить звания народного артиста России

Киркорова захотели лишить звания народного артиста России

Минкульт России попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста Эстрадного певца Филиппа Киркорова захотели лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

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