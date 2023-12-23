Минкульт России попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста Эстрадного певца Филиппа Киркорова захотели лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
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