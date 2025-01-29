Тайна, угрожающая Америке: как климатические изменения могут привести к невиданной катастрофе Ирэн ОрлонскаяКалифорния только что пережила ужасные лесные пожары, которые нанесли огромный ущерб экосистеме и людям.
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