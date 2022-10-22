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Глава Федерации сноуборда России: «Вызывает смех, что FIS так долго готовилась. Мы знали, какое будет решение, готовим свои соревнования»

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.

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