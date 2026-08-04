Иран отказался от удара по Украине после извинений Киева за атаку на судно

Иран отменил запланированный удар по объектам на Украине. Высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи заявил, что Тегеран был готов атаковать три цели, но передумал после официальных извинений украинской стороны.
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