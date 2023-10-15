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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спасатели обнаружили альпинистку Оленеву с высоты, но не могут к ней подобраться из-за погодных условий

Накануне сообщалось, что во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале Оленева сорвалась и упала вниз.

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