В ИК-5 Нижнего Тагила изготовили элементы для бетонно-металлических конструкций

Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области BrisperВ исправительной колонии №5 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области завершено производство закладных деталей для бетонно-металлических конструкций.
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